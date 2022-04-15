Мелкадзе назвал особенность главного тренера «Сочи» Федотова

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе в разговоре с «СЭ» высказался о чувстве стиля главного тренера команды Владимира Федотова.

— Твое первое впечатление от Владимира Федотова: в чем его особенность?

— Он очень сильный тренер в плане психологии и тактики. Всегда говорит: «Матчи выигрывают футболисты, а тренеры только направляют». Из особенностей — чувство стиля. Федотов здорово одевается. Причем я не про бренды, а именно про подбор одежды — пиджак, рубашка. Смотрится солидно!

— Ты работал со многими тренерами — на каком месте в личном топе Федотов?

— На первом!