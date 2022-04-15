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Сегодня, 09:15

Мелкадзе назвал особенность главного тренера «Сочи» Федотова

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Владимир Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе в разговоре с «СЭ» высказался о чувстве стиля главного тренера команды Владимира Федотова.

— Твое первое впечатление от Владимира Федотова: в чем его особенность?

— Он очень сильный тренер в плане психологии и тактики. Всегда говорит: «Матчи выигрывают футболисты, а тренеры только направляют». Из особенностей — чувство стиля. Федотов здорово одевается. Причем я не про бренды, а именно про подбор одежды — пиджак, рубашка. Смотрится солидно!

— Ты работал со многими тренерами — на каком месте в личном топе Федотов?

— На первом!

Массимо Каррера и&nbsp;Руй Витория. «Каррера доказал: любой может привести «Спартак» к чемпионству. И у Витории бы получилось». Интервью Мелкадзе

Владимир Федотов (тренер, ФК Сочи)
Георгий Мелкадзе
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3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
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 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
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 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
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