Изидор назвал цели «Локомотива» на следующий сезон: «Надо брать трофей!»

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор в интервью «СЭ» ответил на вопрос о главных целях на следующий сезон.

— Цель на следующий сезон — это трофей?

— Не один. Нужно выиграть все. Чувствую настрой ребят. Мы сконцентрированы только на победе. Даже вопроса такого нет. Надо брать трофей. Может, не сразу все получится. Может, будут шероховатости. Мы понимаем, что это сложно. Но мы отдадим все силы.

— Это командная цель. А какую ты ставишь себе личную задачу на следующий сезон?

— Хочу забить больше, чем в прошлом сезоне. Я могу стать лучшим бомбардиром или ассистентом. Но это абсолютно не важно. Главное, чтобы «Локо» выиграл как можно больше матчей.