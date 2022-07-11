Экс-президент «Локомотива» — о словах Изидора про чемпионство: «Сбросить сегодня «Зенит» нереально»
Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова нападающего московского клуба Вильсона Изидора, который в интервью «СЭ» заявил, что железнодорожники способны скинуть «Зенит» с пьедестала РПЛ.
«Желание Изидора понятно. Он молодой, амбициозный футболист. Если футболист не мечтает стать чемпионом, то это не футболист. Его слова я понимаю, принимаю. Правильно он говорит. И любой футболист так должен говорить. Другой вопрос — осуществимо ли это? На сегодня, конечно, сбросить «Зенит» с пьедестала нереально. Можно обыграть его в одном-двух матчах, но на длительную дистанцию «Зенит» обойти практически никому невозможно. Если быть реалистами. Потому что у него очень стабильно с составом, организацией игры, с финансовой точки зрения. Стабильность — самое главное, что требуется для длительной дистанции, чтобы победить», — сказал Наумов корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.
«Локомотив» по итогам прошлого сезона набрал 48 очков и занял шестое место в чемпионате России.
В минувшем сезоне 21-летний форвард провел 11 матчей в чемпионате России и забил 7 мячей.
|И
|В
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|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
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|0-0
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2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -