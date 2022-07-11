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Экс-президент «Локомотива» — о словах Изидора про чемпионство: «Сбросить сегодня «Зенит» нереально»

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Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова нападающего московского клуба Вильсона Изидора, который в интервью «СЭ» заявил, что железнодорожники способны скинуть «Зенит» с пьедестала РПЛ.

«Желание Изидора понятно. Он молодой, амбициозный футболист. Если футболист не мечтает стать чемпионом, то это не футболист. Его слова я понимаю, принимаю. Правильно он говорит. И любой футболист так должен говорить. Другой вопрос — осуществимо ли это? На сегодня, конечно, сбросить «Зенит» с пьедестала нереально. Можно обыграть его в одном-двух матчах, но на длительную дистанцию «Зенит» обойти практически никому невозможно. Если быть реалистами. Потому что у него очень стабильно с составом, организацией игры, с финансовой точки зрения. Стабильность — самое главное, что требуется для длительной дистанции, чтобы победить», — сказал Наумов корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

«Локомотив» по итогам прошлого сезона набрал 48 очков и занял шестое место в чемпионате России.

В минувшем сезоне 21-летний форвард провел 11 матчей в чемпионате России и забил 7 мячей.

Вильсон Изидор. «Мы можем скинуть «Зенит» с пьедестала! Мы их не боимся». Интервью Вильсона Изидора из «Локо»
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Вильсон Изидор
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