Изидор отреагировал на возможный приход в «Локомотив» Галактионова

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор прокомментировал возможный приход Михаила Галактионова на пост главного тренера железнодорожников.

— Есть слухи, что Галактионов может сдать новым тренером «Локомотива», что об этом думаете?

— Я не знаю. На данный момент я думаю, что самое главное сейчас — продолжать выигрывать матчи, а дальше посмотрим, что будет.

16 октября «Чемпионат» сообщил о том, что Галактионов согласовал контракт с «Локомотивом» и займет должность главного тренера клуба либо после воскресного матча 13-го тура РПЛ «Нижнего» с «Зенитом», либо перед зимней паузой.