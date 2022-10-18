Кухарчук рассказал о ситуации с выплатами зарплат в «Химках»

Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук рассказал о ситуации с выплатами зарплат в подмосковном клубе.

Ранее сообщалось, что в «Химках» уже более трех месяцев не выплачивается зарплата, а общая сумма долга перед игроками составляет более 300 миллионов рублей.

— В «Химках» платят зарплату?

— Выплатили зарплату.

— За все время?

— Долги потихоньку начинают закрывать.

— Это как-то положительно лично на тебе сказывается?

— Конечно. Когда приходит зарплата, это положительно на тебе сказывается.

— Я к тому, что ты можешь допустить, что эта неудачная серия в том числе из-за того, что была такая ситуация?

— Наверно, нет. Бывали разные моменты. Но, возможно, для кого-то — да. Я ж не могу отвечать за всех, а только за себя. У каждого свое в голове — кредиты, ипотеки, у кого-то другая ситуация в голове. Это все зависит от конкретного человека.

— На тебя это как-то повлияло?

— На покушать у меня есть.

— У тебя не было мыслей, когда произошла такая ситуация, покинуть «Химки»?

— Нет.

— Не было возможностей или желания?

— Не было мыслей.

— А если появится возможность? Условно, аренда зимой.

— Давайте до зимы доживем. Не люблю загадывать наперед, еще очень рано.

В 13-м туре РПЛ «Химки» сыграли вничью с воронежским «Факелом» (0:0). Подмосковный клуб занимает 15 строчку в турнирной таблице, набрав 9 очков.