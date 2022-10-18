Кухарчук рассказал о ситуации с выплатами зарплат в «Химках»
Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук рассказал о ситуации с выплатами зарплат в подмосковном клубе.
Ранее сообщалось, что в «Химках» уже более трех месяцев не выплачивается зарплата, а общая сумма долга перед игроками составляет более 300 миллионов рублей.
— В «Химках» платят зарплату?
— Выплатили зарплату.
— За все время?
— Долги потихоньку начинают закрывать.
— Это как-то положительно лично на тебе сказывается?
— Конечно. Когда приходит зарплата, это положительно на тебе сказывается.
— Я к тому, что ты можешь допустить, что эта неудачная серия в том числе из-за того, что была такая ситуация?
— Наверно, нет. Бывали разные моменты. Но, возможно, для кого-то — да. Я ж не могу отвечать за всех, а только за себя. У каждого свое в голове — кредиты, ипотеки, у кого-то другая ситуация в голове. Это все зависит от конкретного человека.
— На тебя это как-то повлияло?
— На покушать у меня есть.
— У тебя не было мыслей, когда произошла такая ситуация, покинуть «Химки»?
— Нет.
— Не было возможностей или желания?
— Не было мыслей.
— А если появится возможность? Условно, аренда зимой.
— Давайте до зимы доживем. Не люблю загадывать наперед, еще очень рано.
В 13-м туре РПЛ «Химки» сыграли вничью с воронежским «Факелом» (0:0). Подмосковный клуб занимает 15 строчку в турнирной таблице, набрав 9 очков.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|31-16
|26
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|4
|2
|26-13
|25
|
4
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
5
|Краснодар
|13
|6
|3
|4
|25-20
|21
|
6
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
7
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
8
|Динамо
|13
|5
|5
|3
|21-16
|20
|
9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|13
|3
|4
|6
|17-23
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Локомотив
|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|
14
|Факел
|13
|1
|8
|4
|16-23
|11
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|- : -
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|- : -
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|9
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Мусса Сиссако
Сочи
|3
|1
|1