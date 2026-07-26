Боселли забил третий гол со штрафного в РПЛ

Нападающий «Краснодара» Хуан Боселли отличился в матче 1-го тура чемпионата России против «Рубина».

26-летний футболист сравнял счет на 45+6-й минуте игры. Как сообщает Opta Sports, для Боселли это третий гол со штрафного в РПЛ. Среди действующих игроков чемпионата России больше только у Даниила Уткина (6), который тоже играет за «быков».

Отмечается, что для трех голов Боселли понадобилось 23 удара со штрафных.

Уругвайский нападающий выступает за «Краснодар» с февраля 2026 года. До этого Боселли играл в России за «Пари НН».