«Оренбург» — «Ростов»: форвард хозяев Савельев получил красную карточку

Нападающий «Оренбурга» Максим Савельев был удален в начале второго тайма матча 1-го тура РПЛ против «Ростова».

На 49-й минуте встречи форвард грубо нарушил правила на защитнике ростовчан Викторе Мелехине и получил вторую желтую карточку.

Первое предупреждение Савельев заработал на 36-й минуте первого тайма за столкновение с другим защитником «Ростова» Игором Ногейрой. Нападающий разбил бразильцу лицо в борьбе за мяч, Ногейра вернулся на поле с зашитой бровью и в повязке на лбу, футболист доиграл до конца первого тайма, но был заменен в перерыве.