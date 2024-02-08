Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра прокомментировал победу над «Шанхай Шэньхуа» (6:0) в матче на турнире Кубок равноправия. Форвард оформил в игре хет-трик.

«Я чувствую себя прекрасно, команда тоже и, я думаю, сегодняшний матч это прекрасно показал. Самое важное — продолжать двигаться без повреждений и постоянно набирать обороты. Самая важная дата для нас — день игры против «Спартака», — цитирует форварда пресс-служба питерцев.

«Зенит» примет «Спартак» в 19-м туре РПЛ. Игра состоится 2 марта.