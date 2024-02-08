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8 февраля, 20:41

Личка — о молодых футболистах «Динамо»: «Понравился их характер, ментальная готовность к игре»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал, кто из молодых игроков его особенно впечатлил на сборе команды.

«Не хочу никого выделять. Могу только отметить, что, как я им и сказал, они все должны прибавлять в физической работе, интенсивности на поле. Но мне понравился их характер, ментальная готовность к такой игре. Конечно, были ошибки, но понятно, что они еще молодые и не всегда могут читать игру. Они нам здорово помогли сегодня и показали, что в будущем могут стать игроками первой команды», — цитирует Личку пресс-служба бело-голубых.

«Динамо» занимает третье место турнирной таблицы РПЛ, набрав 33 очка.

Источник: https://fcdm.ru/news/marcel-licka-molodye-pokazali-cto-v-budushhem-mogut-stat-igrokami-pervoi-komandy/
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
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3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
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5
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