Личка — о молодых футболистах «Динамо»: «Понравился их характер, ментальная готовность к игре»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал, кто из молодых игроков его особенно впечатлил на сборе команды.

«Не хочу никого выделять. Могу только отметить, что, как я им и сказал, они все должны прибавлять в физической работе, интенсивности на поле. Но мне понравился их характер, ментальная готовность к такой игре. Конечно, были ошибки, но понятно, что они еще молодые и не всегда могут читать игру. Они нам здорово помогли сегодня и показали, что в будущем могут стать игроками первой команды», — цитирует Личку пресс-служба бело-голубых.

«Динамо» занимает третье место турнирной таблицы РПЛ, набрав 33 очка.