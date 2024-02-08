Артур о разгроме «Шанхай Шэньхуа»: «Могли забивать еще несколько мячей»

Вингер «Зенита» Артур прокомментировал победу над «Шанхай Шэньхуа» (6:0) в матче на турнире Кубок равноправия.

«Безусловно, уже во втором тайме, когда стало понятно, что игра от нас никуда не уйдет, добавили немного радости в игру. Такое сложно представить, когда счет 0:0, но при этом с полной серьезностью относились к тому, что происходило на поле Мне кажется, могли забить еще несколько мячей. Когда чувствуешь, что игра твоя и дело сделано, конечно, эта радость заражает и заряжает всех вокруг. Поэтому добавляется немного фестиваля», — цитирует бразильца пресс-служба питерцев.

9 февраля команда Сергея Семака встретится с «Аль-Раяном» из Катара. Команда Леонида Слуцкого 25 февраля сыграет с «Шанхай Порт» в финале Суперкубка Китая.