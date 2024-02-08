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8 февраля, 20:36

Артур о разгроме «Шанхай Шэньхуа»: «Могли забивать еще несколько мячей»

Бразилец Артур оценил разгромную победу «Зенита» над «Шанхай Шэньхуа»
Руслан Минаев
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Вингер «Зенита» Артур прокомментировал победу над «Шанхай Шэньхуа» (6:0) в матче на турнире Кубок равноправия.

«Безусловно, уже во втором тайме, когда стало понятно, что игра от нас никуда не уйдет, добавили немного радости в игру. Такое сложно представить, когда счет 0:0, но при этом с полной серьезностью относились к тому, что происходило на поле Мне кажется, могли забить еще несколько мячей. Когда чувствуешь, что игра твоя и дело сделано, конечно, эта радость заражает и заряжает всех вокруг. Поэтому добавляется немного фестиваля», — цитирует бразильца пресс-служба питерцев.

9 февраля команда Сергея Семака встретится с «Аль-Раяном» из Катара. Команда Леонида Слуцкого 25 февраля сыграет с «Шанхай Порт» в финале Суперкубка Китая.

ФК Зенит
ФК Шанхай Шэньхуа
Артур (Зенит)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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П
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