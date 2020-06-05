Нападающий «КАМАЗа» подпишет контракт с «Уралом»

Нападающий «КАМАЗа» Давид Караев перейдет в «Урал». 25-летний игрок уже прошел медосмотр и в ближайшее время стороны подпишут контракт, сообщает «Татар-информ».

Клуб из Екатеринбурга хотел пригласить игрока еще раньше, однако приостановка футбольного сезона изменила планы. В итоге в этом сезоне Караев не выйдет на поле в составе «Урала»: клуб доиграет чемпионат имеющимся на сегодняшний день составом.

Давид Караев играл за «КАМАЗ» с августа 2018 года. Он стал лучшим снайпером в группе «Урал-Приволжье» первенства ПФЛ минувшего сезона, забив 11 мячей в 16 матчах.