Нападающий «Химок» Садыгов рассказал, почему пропустил матч с «Зенитом»

Нападающий «Химок» Илья Садыгов в разговоре с корреспондентом «СЭ» объяснил свое отсутствие в заявке на матч 1-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).

«Есть небольшое повреждение. Оно не такое серьезное, чтобы выпасть на длительный срок. К следующий встрече с «Нижним Новгородом» должен быть готов», — сказал Садыгов «СЭ».

15 июля «Химки» дома сыграли вничью с «Зенитом». В составе хозяев гол забил Резиуан Мирзов, а у гостей отличился Вендел.