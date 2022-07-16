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Сегодня, 09:00

Нападающий «Химок» Садыгов рассказал, почему пропустил матч с «Зенитом»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Нападающий «Химок» Илья Садыгов в разговоре с корреспондентом «СЭ» объяснил свое отсутствие в заявке на матч 1-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).

«Есть небольшое повреждение. Оно не такое серьезное, чтобы выпасть на длительный срок. К следующий встрече с «Нижним Новгородом» должен быть готов», — сказал Садыгов «СЭ».

15 июля «Химки» дома сыграли вничью с «Зенитом». В составе хозяев гол забил Резиуан Мирзов, а у гостей отличился Вендел.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
15 июл, 20:00. Арена Химки (Химки)
Химки
1:1
Зенит
Голы
Вендел, 17 (0:1), Мирзов, 84 (1:1)
Химки
Лантратов Идову Никитин Тихий Филин Боженов (Зуев, 61) Гбане Глушаков (Главчич, 80) Ломовицкий (Мирзов, 80) Черный (Камышев, 71) Руденко (Долгов, 71)
Зенит
Одоевский Чистяков Дуглас Сантос Родригао Барриос Вендел (Круговой, 82) Клаудиньо (Бакаев, 65) Кузяев Сутормин (Ерохин, 75) Малком (Мостовой, 82) Сергеев (Кассьерра, 66)
Предупреждения
Боженов 44’  -  Сутормин 67’
Судьи
Кукуляк (Калуга) Воронцов (Ярославль) Чельцов (Москва)
ВАР
Жабченко (Краснодар) Данченко (Уфа)

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ФК Химки
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И В Н П +/- О
1
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
2
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
3
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
4
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
5
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
6
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
7
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
8
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
11
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
12
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
13
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
14
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
15
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
16
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 1 : 1
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
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ЖК
Г
Маркус Валле да Силва Вендел

Маркус Валле да Силва Вендел

Зенит

 1
Резиуан Мирзов

Резиуан Мирзов

Химки

 1
П
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 1
И К Ж
Кирилл Боженов

Кирилл Боженов

Химки

 1 0 1
Алексей Сутормин

Алексей Сутормин

Зенит

 1 0 1
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