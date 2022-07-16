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Бразильцы Иван и Мантуан попрощались с болельщиками перед переходом в «Зенит»

Виктория Кравченко
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Голкипер Иван Куарежма и хавбек Густаво Мантуан написали в соцсетях прощальные посты перед переходом из «Коринтианса» в «Зенит».

«Ухожу из «Коринтианс» ради новой возможности в карьере. Очень ценю клуб, который открыл мне двери и дал возможность познакомиться с горячей публикой», — написал Иван.

Футболист также поблагодарил всех, кто окружал его в клубе и пожелал удачи игрокам и болельщикам «Коринтианс».

«Я был 15 лет в этом клубе, который принял меня и мою семью с распростертыми объятиями. Клуб, который был со мной в худшие и лучшие моменты. Я смог реализовать свою мечту — играть за крупнейший клуб Бразилии», — написал Мантуан.

Ранее футболисты на правах аренды стали игроками «Зенита» до конца сезона-2022/23. 15 июля команда в первом туре РПЛ сыграла вничью с «Химками» (1:1).

ФК Зенит
ФК Коринтианс
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Резиуан Мирзов

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Химки

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П
Александр Долгов

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Химки

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 1
И К Ж
Кирилл Боженов

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