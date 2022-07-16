Бразильцы Иван и Мантуан попрощались с болельщиками перед переходом в «Зенит»
Голкипер Иван Куарежма и хавбек Густаво Мантуан написали в соцсетях прощальные посты перед переходом из «Коринтианса» в «Зенит».
«Ухожу из «Коринтианс» ради новой возможности в карьере. Очень ценю клуб, который открыл мне двери и дал возможность познакомиться с горячей публикой», — написал Иван.
Футболист также поблагодарил всех, кто окружал его в клубе и пожелал удачи игрокам и болельщикам «Коринтианс».
«Я был 15 лет в этом клубе, который принял меня и мою семью с распростертыми объятиями. Клуб, который был со мной в худшие и лучшие моменты. Я смог реализовать свою мечту — играть за крупнейший клуб Бразилии», — написал Мантуан.
Ранее футболисты на правах аренды стали игроками «Зенита» до конца сезона-2022/23. 15 июля команда в первом туре РПЛ сыграла вничью с «Химками» (1:1).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
2
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
3
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|1 : 1
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Маркус Валле да Силва Вендел
Зенит
|1
|
|
Резиуан Мирзов
Химки
|1
|П
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Кирилл Боженов
Химки
|1
|0
|1
|
|
Алексей Сутормин
Зенит
|1
|0
|1