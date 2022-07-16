Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:10

Форвард «Химок» Садыгов — о ничьей с «Зенитом»: «Мы потеряли два очка»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Дуглас Сантос против Александра Долгова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Нападающий «Химок» Илья Садыгов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал ничью в матче 1-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

«Результат закономерный. Все видели, что в концовке хотелось большего. Доволен, что взяли очко в первом матче, тем более с таким соперником как «Зенит». В какой-то степени мы потеряли два очка. Во втором тайме не забили очень много моментов», — сказал Садыгов «СЭ».

В пятницу «Химки» дома сыграли вничью с «Зенитом». В составе хозяев гол забил Резиуан Мирзов, у сине-бело-голубых отличился Вендел.

В прошлом сезоне 21-летний Садыгов провел 12 матчей за «Химки» и забил два гола.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Химки
2
9
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
5 способов, как быстро накачать икры: советы тренера
«Сапсан» не обещали. «Локомотив» рассказал о планах на сезон, сохранении Дмитрия Баринова и следующих трансферах клуба
Материалы сюжета: РПЛ, 1-й тур: старт чемпионата-2022/2023
Генеральный директор «Спартака» отреагировал на слухи о возможном уходе Николсона из клуба
В «Динамо» подтвердили, что Slava Marlow выступит перед матчем с «Ростовом»
Камышев: «Первое место «Химок» в этом сезоне? Почему нет!»
«Перешел бы из «Спартака» в ЦСКА — играю для себя, а не ради фанатов». Интервью Глушенкова
В «Химках» хотят улучшить результаты команды по сравнению с прошлым сезоном в РПЛ
Садыгов заявил, что пока не приступал к оформлению Fan ID
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нападающий «Химок» Садыгов рассказал, почему пропустил матч с «Зенитом»

В матче ЦСКА — «Урал» произошла замена главного арбитра
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
2
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
3
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
4
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
5
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
6
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
7
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
8
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
11
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
12
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
13
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
14
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
15
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
16
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 1 : 1
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Маркус Валле да Силва Вендел

Маркус Валле да Силва Вендел

Зенит

 1
Резиуан Мирзов

Резиуан Мирзов

Химки

 1
П
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 1
И К Ж
Кирилл Боженов

Кирилл Боженов

Химки

 1 0 1
Алексей Сутормин

Алексей Сутормин

Зенит

 1 0 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости