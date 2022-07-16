Форвард «Химок» Садыгов — о ничьей с «Зенитом»: «Мы потеряли два очка»

Нападающий «Химок» Илья Садыгов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал ничью в матче 1-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

«Результат закономерный. Все видели, что в концовке хотелось большего. Доволен, что взяли очко в первом матче, тем более с таким соперником как «Зенит». В какой-то степени мы потеряли два очка. Во втором тайме не забили очень много моментов», — сказал Садыгов «СЭ».

В пятницу «Химки» дома сыграли вничью с «Зенитом». В составе хозяев гол забил Резиуан Мирзов, у сине-бело-голубых отличился Вендел.

В прошлом сезоне 21-летний Садыгов провел 12 матчей за «Химки» и забил два гола.