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Судейство

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В ЦСКА отреагировали на признание верными решения судьи Любимова в матче с «Локомотивом»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал решения Экспертно-судейской комиссии РФС по итогам обращения клуба по двум эпизодам матча 15-го тура РПЛ против «Локомотива».

— ПФК ЦСКА редко обращается в ЭСК, потому что нет желания «жаловаться», а именно так зачастую воспринимается данная процедура, — сказал Брейдо «СЭ». — Однако мы хотим актуализировать наши знания футбольных правил согласно всем последним рекомендациям, понять все нюансы в аргументации арбитров. Иначе может складываться ощущение непоследовательности, когда принимаются разные решения, казалось бы, в схожих эпизодах.

Футболисты зачастую справедливо задаются вопросами трактовок судейских решений, и футбольные правила становятся все менее понятными. Именно поэтому и нужны разъяснения ЭСК. Но, к сожалению, вынуждены признать, что разбор ЭСК последних эпизодов нас к пониманию и систематизации знаний не приблизил. Акцентированный толчок называется неакцентированным, Чалов получил локтем в голову видимо тоже неакцентированно. Благо, не получил ЖК за «безрассудный контакт» с локтем соперника, «выраженный в неправильном использовании» головы. Как говорится, ничего не понятно, но очень интересно.

В четверг, 3 ноября в ЭСК РФС признали верными решения главного судьи матча «Локомотив» — ЦСКА Артема Любимова не назначать пенальти в ворота железнодорожников на 48-й минуте встречи, а также не засчитывать гол полузащитника армейцев Егора Ушакова.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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