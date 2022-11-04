Нападающий «Химок» Садыгов прокомментировал слухи о том, что мог перейти на административную должность в клубе

Нападающий «Химок» Илья Садыгов после завершения матча 16-го тура РПЛ против «Оренбурга» (2:0) прокомментировал «СЭ» слухи о том, что мог перейти на административную должность в клубе.

— Мне показалось, что трибуны немного посвистывали, когда ты выходил. Слышал это?

— Нет, не слышал. Как реагирую на это? Это спекуляция, я даже не хочу это обсуждать. Сегодня просто хочется радоваться победе, а все нефутбольное меня сейчас не интересуют.

— Была информация, что летом тебе предлагали войти в административный штаб.

— Нет, такого не было. Это полный бред, не знаю, кто там что мог вам сказать. Подумайте, сколько мне лет, как я могу?

«Химки» занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице с 12 очками после 16 игр.