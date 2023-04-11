Нападающий «Химок» Долгов: «Каких-то серьезных перемен ни один тренер не вносил»

Нападающий «Химок» Александр Долгов в комментарии для «СЭ» рассказал, что в команде не было значительных перемен на фоне смены главного тренера.

«В этом сезоне не в первый раз меняется тренер. Все в рабочем режиме. К следующим матчам готовимся под руководством Билялетдинова. Конечно, у каждого тренера свои требования, но каких-то серьезных перемен ни один тренер не вносил. Наши функции остались прежними», — сказал Долгов «СЭ».

3 апреля «Химки» объявили об отставке Спартака Гогниева, который работал с командой с сентября 2022 года. Исполняющим обязанности главного тренера стал Ринат Билялетдинов.