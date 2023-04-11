Булыкин рассказал, когда Пиняеву стоит уезжать в Европу

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал «СЭ» новость о том, что Сергей Пиняев летом может перейти в «Зенит».

«Надо изучить все нюансы. А так, я думаю, лучше ему ехать за границу. Надо поиграть хорошо в следующем сезоне, и можно уезжать. Европа — более привлекательный вариант? Эффективный — сто процентов», — сказал Булыкин корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Пиняев с 2021 по 2022 год выступал в «Крыльях Советов». В январе 2023-го 18-летний футболист перешел в «Локомотив». На его счету восемь матчей за московскую команду и один гол.