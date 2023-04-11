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Сегодня, 11:50

Булыкин рассказал, когда Пиняеву стоит уезжать в Европу

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Сергей Пиняев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал «СЭ» новость о том, что Сергей Пиняев летом может перейти в «Зенит».

«Надо изучить все нюансы. А так, я думаю, лучше ему ехать за границу. Надо поиграть хорошо в следующем сезоне, и можно уезжать. Европа — более привлекательный вариант? Эффективный — сто процентов», — сказал Булыкин корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Пиняев с 2021 по 2022 год выступал в «Крыльях Советов». В январе 2023-го 18-летний футболист перешел в «Локомотив». На его счету восемь матчей за московскую команду и один гол.

Дмитрий Булыкин
Сергей Пиняев
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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15.04 14:00
Кр. Советов – Химки
 - : -
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
 - : -
15.04 16:30
Сочи – Краснодар
 - : -
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
 - : -
15.04 19:00
Торпедо – Спартак
 - : -
16.04 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
16.04 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
16.04 19:00
Ростов – Зенит
 - : -
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Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 12 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

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Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

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