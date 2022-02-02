Марадишвили стал самым выносливым игроком «Локомотива» на втором сборе

Полузащитник «Локомотива» Марадишвили стал самым выносливым игроком команды на втором сборе

Вчера, 1 февраля, игроки «Локомотива» прошли тест на выносливость и физическую форму перед вторым тренировочном сборе в испанской Марбелье, сообщает пресс-служба московского клуба.

Самым выносливым игроком «Локомотива» стал полузащитник Константин Марадишвили.

Вторые сборы московского клуба пройдут до 19 февраля.

После 18 туров Тинькофф РПЛ железнодорожники набрали 28 очков и занимают шестое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 10 баллов.