Марадишвили стал самым выносливым игроком «Локомотива» на втором сборе
Полузащитник «Локомотива» Марадишвили стал самым выносливым игроком команды на втором сборе
Вчера, 1 февраля, игроки «Локомотива» прошли тест на выносливость и физическую форму перед вторым тренировочном сборе в испанской Марбелье, сообщает пресс-служба московского клуба.
Самым выносливым игроком «Локомотива» стал полузащитник Константин Марадишвили.
Вторые сборы московского клуба пройдут до 19 февраля.
После 18 туров Тинькофф РПЛ железнодорожники набрали 28 очков и занимают шестое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 10 баллов.
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|И
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|Н
|П
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|
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|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
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|28
|
7
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|18
|9
|0
|9
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|27
|
8
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|8
|3
|7
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|27
|
9
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|5
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|
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|
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|7
|7
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|
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|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
Результаты / календарь
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26 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|17:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7
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