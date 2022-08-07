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Чалов: «Неважно, кто забивает. Главное, что ЦСКА выигрывает»

Чалов прокомментировал свой гол в матче ЦСКА с «Факелом»
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Федор Чалов в матче с &amp;quot;Факелом&amp;quot;.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов прокомментировал свой гол в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Факелом» (4:1).

Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счетом 4:1. В составе армейцев забитыми мячами отметились Чалов, Константин Кучаев, Хесус Медина с пенальти и Хорхе Карраскаль.

«Неважно, кто забивает, — сказал Чалова в интервью пресс-службе московского клуба. — Главное, что ЦСКА выигрывает. Я убирал под правую и знал, что защитник поднимет ногу, захочет заблокировать удар и бил в ближний. Получилось так, как хотел».

Также нападающий ответил на вопрос о том, пришла ли к нему уверенность после аренды в «Базеле».

«У меня она и не уходила», — сказал он.

После четырех туров РПЛ красно-синие набрали 10 очков и занимают первое место в турнирной таблице.

Источник: https://t.me/pfccskamoscow/8492

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Спартак 2
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
4
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
5
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
6
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
7
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
8
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
9
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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Урал – Спартак
 0 : 2
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 4 : 1
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 3 : 0
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 0 : 0
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
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