Чалов: «Неважно, кто забивает. Главное, что ЦСКА выигрывает»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов прокомментировал свой гол в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Факелом» (4:1).

Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счетом 4:1. В составе армейцев забитыми мячами отметились Чалов, Константин Кучаев, Хесус Медина с пенальти и Хорхе Карраскаль.

«Неважно, кто забивает, — сказал Чалова в интервью пресс-службе московского клуба. — Главное, что ЦСКА выигрывает. Я убирал под правую и знал, что защитник поднимет ногу, захочет заблокировать удар и бил в ближний. Получилось так, как хотел».

Также нападающий ответил на вопрос о том, пришла ли к нему уверенность после аренды в «Базеле».

«У меня она и не уходила», — сказал он.

После четырех туров РПЛ красно-синие набрали 10 очков и занимают первое место в турнирной таблице.