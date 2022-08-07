Чалов объяснил, почему дал пробить пенальти Медине в матче с «Факелом»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов прокомментировал победу над «Факелом» (4:1) в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счетом 4:1. В составе армейцев забитыми мячами отметились Чалов, Константин Кучаев, Хесус Медина с пенальти и Хорхе Карраскаль.

«Непростое начало получилось, — сказал Чалов в интервью пресс-службе московского клуба. — Вроде, контролировали игру, потом отдали инициативу, пропустили мяч. После первого тайма сделали коррективы, поговорили в раздевалке, вышли на второй тайм и дальше вы видите. В перерыве убрали суету, стали играть более корректно. Меньше стало простых потерь и это привело к моментом, которые мы смогли реализовать».

Также нападающий объяснил, почему дал пробить пенальти Медине.

«Карраскаль и Медина вдвоем подходили, просили пробить. Хесус очень попросил. Надо в правильный момент отдать пробить пенальти человеку, который забьет. После этого у него пошла игра, он дал голевую передачу. Все отлично».

После четырех туров РПЛ красно-синие набрали 10 очков и занимают первое место в турнирной таблице.