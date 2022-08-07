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Умяров — о травме Мозеса: «Он был шокирован, сразу же попросил замену. Это страшно»

Умяров назвал страшной травму Мозеса
Антон Иванов
Читать «СЭ» в
Наиль Умяров.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров в разговоре с «СЭ» прокомментировал травму хавбека красно-белых Виктора Мозеса в матче 4-го тура РПЛ против Урала (2:0).

«Сложно сказать, как Мозес получил травму в том эпизоде. Я первый раз его таким видел. Он был просто шокирован. Виктор сразу сказал: «Это конец, замену срочно!». Страшно, на самом деле. Скорее всего, он повредил ахилл. Мозес говорил, что ему соперник ударил по ноге сзади. Я думаю, что это просто ощущение такое, никого вроде рядом не было», — сказал Умяров «СЭ».

Мозес вышел в стартовом составе москвичей на выездной матч четвертого тура РПЛ с «Уралом», однако футболисту пришлось досрочно покинуть поле еще в первом тайме из-за повреждения.

После окончания матча нигериец покинул стадион в Екатеринбурге на костылях.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Крылья Советов
Динамо

ИТБ2 (1.5)

18%

2.24

П2

16%

2.50

Обе забьют - да

9%

1.72
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Урал 0
Спартак 2
Матч завершен

П2

38%

1.73

Ф2(-1.5)

21%

2.90

ТБ 2.5

20%

1.88
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар 3
Локомотив 0
Матч завершен

ТБ 2.5

34%

1.70

П1

18%

1.59

Обе забьют - да

14%

2.46
Виктор Мозес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
Наиль Умяров
13
1
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
4
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
5
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
6
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
7
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
8
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
9
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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6.08 15:00
Урал – Спартак
 0 : 2
6.08 17:30
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 4 : 1
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 3 : 0
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
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7.08 15:00
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 - : -
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