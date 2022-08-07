Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров в разговоре с «СЭ» прокомментировал травму хавбека красно-белых Виктора Мозеса в матче 4-го тура РПЛ против Урала (2:0).

«Сложно сказать, как Мозес получил травму в том эпизоде. Я первый раз его таким видел. Он был просто шокирован. Виктор сразу сказал: «Это конец, замену срочно!». Страшно, на самом деле. Скорее всего, он повредил ахилл. Мозес говорил, что ему соперник ударил по ноге сзади. Я думаю, что это просто ощущение такое, никого вроде рядом не было», — сказал Умяров «СЭ».

Мозес вышел в стартовом составе москвичей на выездной матч четвертого тура РПЛ с «Уралом», однако футболисту пришлось досрочно покинуть поле еще в первом тайме из-за повреждения.

После окончания матча нигериец покинул стадион в Екатеринбурге на костылях.