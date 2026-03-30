Мелкадзе считает, что переживает лучший этап своей карьеры

Нападающий «Ахмата» и сборной России Георгий Мелкадзе в разговоре с «СЭ» оценил свою игровую форму в этом сезоне.

«Если судить по результатам, то сейчас, наверное, лучший период моей карьеры. Думаю, я в каких-то аспектах прибавил. Конечно, теперь мне хочется всегда вызываться в сборную. Если у футболиста такого в планах нет, то зачем он занимается этим?» — сказал Мелкадзе «СЭ».

В сезоне-2025/26 28-летний Мелкадзе в 27 матчах за «Ахмат» забил семь голов и сделал три результативные передачи.

27 марта нападающий дебютировал за сборную России в BetBoom товарищеском матче против Никарагуа (3:1), который прошел в Краснодаре.

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