Глебов о результатах ЦСКА во второй части сезона: «Непозволительно так играть»

Вингер ЦСКА Кирилл Глебов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о результатах команды во второй части сезона.

— Как ты оцениваешь старт ЦСКА весной?

— Конечно, переживаю из-за таких результатов. Как и любой другой член команды. Непозволительно так играть, как мы это делали в первых матчах весной. Поэтому соберемся после паузы и с новыми силами будем показывать другой футбол.

— Как ты отреагировал на отстранение Мойзеса?

— Это дела клубные. Не очень хотелось бы их обсуждать. Но все проблемы останутся между нами. Мы их решим все вместе и не будем думать о них на поле.

ЦСКА после 22-го тура набрал 39 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

В этом сезоне на счету 20-летнего Глебова 28 матча во всех турнирах, в которых он отметился 7 голами и 3 результативными передачами.

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