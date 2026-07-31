Раков: «Вызов в сборную, конечно, хотел бы получить — это мечта любого парнишки»

Полузащитник «Локомотива» Вадим Раков ответил на вопрос по поводу вызова в сборную России.

«Был ли диалог с главным тренером сборной Валерием Карпиным? Диалога никакого не было. Но вызов, конечно, хотел бы получить — это мечта любого парнишки. Когда был в «Крыльях», то был в расширенном списке, так что есть к чему стремиться. Надо проявить себя в «Локомотиве» и в следующем сезоне сыграть за сборную», — сказал 21-летний Раков в интервью «Мячу».

Раков сыграл в 5 матчах за сборную России U21, в которых забил 1 гол.

Полузащитник играет за основную команду «Локомотива» с июля 2023 года, в сезоне-2025/26 в 11 матчах он забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи.