Раков: «Вызов в сборную, конечно, хотел бы получить — это мечта любого парнишки»
Полузащитник «Локомотива» Вадим Раков ответил на вопрос по поводу вызова в сборную России.
«Был ли диалог с главным тренером сборной Валерием Карпиным? Диалога никакого не было. Но вызов, конечно, хотел бы получить — это мечта любого парнишки. Когда был в «Крыльях», то был в расширенном списке, так что есть к чему стремиться. Надо проявить себя в «Локомотиве» и в следующем сезоне сыграть за сборную», — сказал 21-летний Раков в интервью «Мячу».
Раков сыграл в 5 матчах за сборную России U21, в которых забил 1 гол.
Полузащитник играет за основную команду «Локомотива» с июля 2023 года, в сезоне-2025/26 в 11 матчах он забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи.
Источник: «Мяч»
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|
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|0
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|- : -
|8.08
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|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
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|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
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|9.08
|20:00
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|2
|П
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Натан Гассама
Балтика
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|
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Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
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|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
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|1
|0
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Ахмат
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|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0
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