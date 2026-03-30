«Кайрат» своевременно покинул Санкт-Петербург после матча с «Зенитом»

«Кайрат» своевременно покинул Санкт-Петербург после товарищеского матча с «Зенитом» (0:2), сообщает «Чемпионат».

По информации источника, борт в Алма-Ату был отправлен по расписанию, в ночь с воскресенья на понедельник, несмотря на ограничения в работе аэропорта Пулково.

До игры с сине-бело-голубыми казахстанский клуб добирался больше суток. Из-за угрозы БПЛА в Санкт-Петербурге рейс из Алма-Аты был перенаправлен в Москву. До Петербурга команда ехала почти восемь часов на нескольких автобусах.