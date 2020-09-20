«Нам нужна большая обойма». Николич прокомментировал трансфер Манджукича в «Локомотив»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал приобретение клубом форварда Марио Манджукича. По данным «СЭ», хорват должен прилететь в Москву в среду и подписать контракт с железнодорожиками.

— Обычно трансферное окно заканчивается 31 августа, сейчас все по-другому, — сказал Николич. — Усилить команду — всегда хорошо. Думаю, что нам нужно 2-3 новых игрока, чтобы усилиться. Нам предстоит Лига чемпионов, борьба в чемпионате России, матчи будут идти каждые три дня. Нам нужна большая обойма. (Дмитрий Гирин)