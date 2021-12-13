«Нам есть что вспомнить, есть чем гордиться, а память о вас сохранится?» Болельщики «Спартака» адресовали баннер Кутепову и Ларссону
Болельщики «Спартака» подготовили специальный баннер на матч 18-го тура Тинькофф чемпионата России против «Сочи».
Надпись гласит: «Нам есть что вспомнить, есть чем гордиться, а память о вас сохранится?» Также на полотно нанесены два игровых номера — 29-й и 11-й.
Под этими номерами в московском клубе выступают защитник Илья Кутепов и нападающий Джордан Ларссон.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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