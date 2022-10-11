Нагорных может сменить Плутника на должности председателя совета директоров «Локомотива»

Как стало известно «СЭ», председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник в ближайшее время хочет покинуть свой пост. Директор ОАО «РЖД» по коммуникациям Юрий Нагорных может стать председателем совета директоров клуба, об этом ранее сообщал «РБ Спорт».

Плутник вошел в состав директоров клуба в конце 2020 года.

Есть вероятность, что спортивным блоком клуба будет управлять Владимир Леонченко. Должность спортивного директора будет упразднена, а работу генерального директора, как и ранее, будет контролировать совет директоров.

В нынешнем сезоне «Локомотив» идет на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата России, команда одержала всего две победы.

8 октября «Локомотив» после поражения от «Сочи» (0:4) в 12-м туре РПЛ объявил об уходе Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна.