Ледяхов считает, что Селихов будет основным вратарем «Спартака» много лет

Бывший футболист и экс-тренер «Спартака» Игорь Ледяхов поделился мнением о ситуации с контрактом вратаря красно-белых Александра Селихова.

«Селихов показывает хороший уровень. Конечно, закономерно, что с ним продлевают контракт. Клуб поступит правильно, если продолжит с ним сотрудничество. Думаю, Селихов будет основным вратарем «Спартака» еще много лет. Александр показывает очень качественную игру в воротах. Тем более сейчас на футбольном рынке качественных голкиперов очень мало», — приводит «РБ Спорт» слова Ледяхова.

В сезоне-2022/23 Селихов пропустил 15 голов в 11 матчах за «Спартак», отыграв 3 встречи на ноль. Нынешний контракт 28-летнего россиянина действует до конца декабря 2022 года, московский клуб ведет переговоры по заключению нового соглашения с футболистом.