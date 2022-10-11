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11 октября, 13:19

В «Урале» сообщили, что Бикфалви вернулся к тренировкам в общей группе

Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви вернулся к тренировкам с командой после мышечной травмы.

«Эрик Бикфалви завершает восстановление, уже вернулся к работе в общей группе, готовится отправиться в Ростов на игру чемпионата», — сказали в пресс-службе «Урала» «СЭ».

Бикфалви повредил мышцу правой голени в матче 10-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2) 17 сентября. 34-летний румын пропустил две последних игры екатеринбуржцев.

В текущем сезоне Бикфалви провел за «Урал» 12 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

«Урал» проведет следующий матч в пятницу, 14 октября на выезде против «Ростова» в рамках 13-го тура РПЛ.

Эрик Бикфалви
Футбол
РПЛ
ФК Урал
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4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
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 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
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 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
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 Урал 12 3 1 8 11-22 10
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 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
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