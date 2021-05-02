«Надо просто забыть». Николич подвел итоги разгрома «Локомотива» от «Зенита»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич подвел итоги разгромного поражения от «Зенита» (1:6) в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ. По его словам, счет не является отражением сил на поле, и его надо просто забыть.



— Добрый вечер. Что особенного можно сказать по этой игре? Была хорошая поддержка команды, — цитирует Николича пресс-служба «Локомотива». — У нас была очень долгая победная серия из одиннадцати матчей подряд. Сегодня не повезло. Много ошибались, много потерь мяча в опасных зонах у наших ворот. Но и «Зенит» практически всё забил. Мы много пропустили, 6:1, такая разница, очень результативная встреча. Я бы не сказал, что счет стал отражением сил на поле. Но ничего, надо просто забыть. У нас еще три финала в конце сезона. Как я сказал, у меня полная поддержка команды, бывают и такие неудачные игры. Надо собраться с силами и готовиться к следующей встрече. Два тура и финал Кубка — перед нами важные игры.

— По игре показалось, что «Локомотив» совсем не был готов к прессингу «Зенита». Это действительно так? В чем был план на игру? Почему не удалось победить сегодня?

— Я не уверен с точки зрения статистики. Но можно много времени владеть мячом, наносить много ударов. Я сказал, что мы много теряли мяч в опасных зонах. Так нельзя делать. Сегодня был неудачный для нас день.