Сутормин считает, что «Зениту» по силам доминировать в чемпионате, как «Бавария»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин в интервью «СЭ» назвал причины успеха сине-бело-голубых.

В воскресенье, 2 мая, клуб из Санкт-Петербурга в третий раз подряд стал чемпионом России, обыграв в 28-м туре Тинькофф РПЛ «Локомотив» (6:1).

— Три сезона подряд «Зенит» становится чемпионом России. Могли представить себе такое три года назад? — вопрос Сутормину.

— Когда я приходил в команду, была цель каждый год становиться чемпионом. Как пришел — пока получается. Надеюсь, что и дальше так продолжим.

— В чем причины такого преимущества?

— Мы сильны коллективом. Может, в Европе у нас не очень складываются дела, но мы стараемся. Все понимают, что и чемпионат тоже надо выигрывать. И мы это делаем. У нас хорошая команда, коллектив, болельщики. Все есть для того, чтобы становиться чемпионами. И хорошо, что пока это получается. Будем стараться лучше выступить в Европе.

— У «Зенита» есть шанс стать таким же гегемоном в России, как «Бавария» в Германии?

— «Зенит» должен к этому стремиться. Думаю, каждый руководитель, тренер и игрок хочет этого. Все в наших руках. В следующих сезонах будет сложнее. Каждый год становиться чемпионом сложно. Но нам все по силам, будем добиваться результата, — сказал Сутормин.

(Гоша Чернов)