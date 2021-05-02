Петржела: «У меня есть опасения по поводу того, как «Зенит» будет играть в Европе в следующем сезоне»

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал победу команды в чемпионате России.

«Считаю, что Семак лучший в России, но у него есть одна проблема — это Лига чемпионов. Позволяет ли состав «Зенита» играть в Европе на высоком уровне? В прошлом сезоне «Зенит» выступил очень слабо в Европе, меня это разозлило. Не знаю, в чем дело, в чем проблема.

«Зенит» может быть чемпионом еще 3-4 года подряд. Надо привезти в Россию хороших игроков, взять хороших ребят из своей молодежки. Я не боюсь за «Зенит», у них хорошее руководство, хороший молодой тренер.

Семака надо оценивать по тому, как «Зенит» выступает в Европе? У Семака нет опыта для такой игры. В России этого хватает, но для Европы этого мало. У меня есть опасения по поводу того, как будет «Зенит» играть в Европе в следующем сезоне", — приводит слова Петржелы Metaratings.

2 мая «Зенит» одержал победу над «Локомотивом» (6:1) в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ и досрочно стал чемпионом страны. Это третье чемпионство для питерцев подряд: сине-бело-голубые завоевывали золотые медали РПЛ в сезоне-2018/2019 и сезоне-2019/2020. Клуб примет участие в групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне.