Над трансфером Шомуродова работали те же итальянские агенты, что и над переходом Миранчука

Спортивный юрист Михаил Прокопец, который помогал осуществлять переход нападающего Эльдора Шомуродова из «Ростова» в «Дженоа», в разговоре с «СЭ» рассказал подробности громкой сделки. Он также сопровождал трансфер Алексея Миранчука в «Аталанту».

— Надеемся, что Элдор и Алексей (Миранчук — «СЭ») протопчут тропу для остальных наших игроков в Европу, — заявил он «СЭ». — Российские футболисты, и те, кто играют в нашем чемпионате ни чуть не хуже тех, кто выступает в Европе, просто у них плохой пиар, у них плохой кейс-файл. Если Шомуродов и Миранчук взорвут Италию, то все агенты сразу прибегут на наш рынок.

Если говорить об интересных моментах сделки, то команда, которая участвовала в этом трансфере, сработала очень профессионально. Я имею ввиду «Ростов», «Дженоа», одну из ведущих агентских компаний нашей страны — ProSport Management, а также Валерио Джуффриде, который также занимался и переходом Миранчука. Все прошло супербыстро. Еще в среду ничего не было, а сегодня пятница, и Элдор — игрок «Дженоа». Все стороны сработали классно. (Максим Алланазаров, Севастиан Терлецкий)