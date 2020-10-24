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«На вершине турнирной таблицы!» Ларссон — о победе «Спартака» над «Краснодаром»

22:19
Джордан Ларссон. Фото instagram.com
Джордан Ларссон. Фото instagram.com
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Форвард «Спартака» Джордан Ларссон, который забил гол в матче 12-го тура РПЛ против «Краснодара» (3:1), поздравил болельщиков красно-белых с победой над «быками».

«Вот это игра! Доволен еще одним голом и передачей. Отличная командная игра. Поддержка, как всегда, была потрясающей. На вершине турнирной таблицы!» — написал Ларссон в Instagram.

В текущем сезоне 23-летний Ларссон провел 12 матчей за «Спартак», забил 6 голов и сделал 6 результативных передач.

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 12-й тур. «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи




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