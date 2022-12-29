На стадионе «Ахмат Арена» завершена основная часть работ по реконструкции футбольного поля

На стадионе «Ахмат Арена» завершена основная часть работ по реконструкции футбольного поля большой спортивной арены, сообщает пресс-служба клуба.

Специалисты закончили посев семян и нанесли первое удобрение. В ближайшее время ожидаем первые всходы травы.

Вторая часть сезона РПЛ стартует в начале марта 2023 года. В 18-м туре «Ахмат» на своем поле должен принять «Оренбург».

На данный момент команда из Грозного занимает в турнирной таблице РПЛ 6-е место, набрав 26 очков в 17 встречах.