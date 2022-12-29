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Сегодня, 18:50

РПЛ пошутила о страшном сне Карпина: Комличенко трясет животом в стиле известного толстяка

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РПЛ в социальных сетях выложила шутливый пост, в котором рассказала о страшном сне для главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина.

В ролике с помощью фотошопа представлен нападающий Николаяй Комличенко, который трясет животом в стиле известного толстяка.

Известно, что Карпин крайне серьезно следит за весом своих игроков и штрафует футболистов за лишние граммы.

Для своего видео РПЛ взяла видео из тиктока турецкого блогера Ясинга Ченгиза. Он приобрел популярность в социальных сетях, тряся животом.

Валерий Карпин
Николай Комличенко
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