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Деменко: «Нужно понимать, что хочет Сперцян — остаться в «Краснодаре» или уйти из клуба»

Иван Шитик
Корреспондент
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Экс-футболист «Краснодара» Максим Деменко прокомментировал возможный переход полузащитника «быков» Эдуарда Сперцяна в ПСВ.

«Нужно понимать, что хочет Сперцян — остаться в «Краснодаре» или уйти из клуба. Может, ПСВ предлагает больше денег, чем «Краснодар». Если Эдуард собирается оставаться в российском клубе, то он должен понимать, что в ближайшее время не будет еврокубков. Думаю, ПСВ для Сперцяна — трамплин, потому что это команда не топ-класса», — сказал Деменко «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Сперцян провел за «Краснодар» 21 матч, забил 10 мячей и отдал 6 результативных передач.

Контракт воспитанника «Краснодара» с клубом действует до 2026 года, Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Сперцяна в 9 миллионов евро.

Эдуард Сперцян. В ПСВ отреагировали на новость о возможном переходе Сперцяна

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/maksim-demenko-psv-dlya-spertsyana-e-to-tramplin-potomu-chto-e-to-komanda-ne-top-klassa/
Максим Деменко
Эдуард Сперцян
ФК Краснодар
ФК ПСВ
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
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