На сайте Госуслуг с 4 июля можно будет оформить карту болельщика

С 1 июня в России в силу вступил закон о Fan ID. На сайте Госуслуг с 4 июля 2022 года можно будет оформить карту болельщика.

Для этого нужно будет зарегистрироваться на портале Госулуг — это обязательное условиею После этого карту можно будет оформить на портале.

Как оформить карту болельщика.

Такую систему идентификации болельщиков уже использовали в России на международных футбольных турнирах: Кубке конфедераций в 2017 году, чемпионате мира 2018 года и Евро-2020.

В декабре прошлого года Государственная Дума России объявила о том, что законопроект о введении системы паспорта болельщика Fan ID был принят в заключительном, третьем чтении.

Паспорт болельщика — это электронный документ, который дает человеку право на покупку билета на спортивные соревнования и их посещение.