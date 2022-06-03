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На сайте Госуслуг с 4 июля можно будет оформить карту болельщика

Читать «СЭ» в
Болельщики в очереди за Fan ID.
Фото Global Look Press
Как оформить карту болельщика.
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С 1 июня в России в силу вступил закон о Fan ID. На сайте Госуслуг с 4 июля 2022 года можно будет оформить карту болельщика.

Для этого нужно будет зарегистрироваться на портале Госулуг — это обязательное условиею После этого карту можно будет оформить на портале.

Как оформить карту болельщика.
Как оформить карту болельщика.

Такую систему идентификации болельщиков уже использовали в России на международных футбольных турнирах: Кубке конфедераций в 2017 году, чемпионате мира 2018 года и Евро-2020.

В декабре прошлого года Государственная Дума России объявила о том, что законопроект о введении системы паспорта болельщика Fan ID был принят в заключительном, третьем чтении.

Паспорт болельщика — это электронный документ, который дает человеку право на покупку билета на спортивные соревнования и их посещение.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet on mobile
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  • Online-prognoz.ru
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  • bk news
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Лига наций A
Бельгия
Нидерланды

ТБ 2.5

25%

1.78

П1

17%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.66
⚽ Футбол. Лига наций A
Италия
Германия

Х

19%

3.40

ТМ 2.5

19%

1.94

Х2

14%

1.50
⚽ Футбол. Лига наций A
Испания 1
Португалия 1
Матч завершен

Обе забьют - да

32%

1.93

П1

21%

2.10

Х

13%

3.40
4
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
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Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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