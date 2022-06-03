Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о выкупе Кристофера Мартинса московским клубом у «Янг Бойз».

«Не понимаю, зачем он нужен «Спартаку», тем более на ту сумму, которую можно встретить в просторах СМИ. Я считаю, что он на эти деньги не тянет. Глупость была его покупать в тот момент, когда ФИФА вообще может объявить вольную всем легионерам, которые на контракте с Россией находятся. Как мне сказали, выкуп сейчас это была просто техническая ситуация, выкуплен то он был сразу, но поскольку там были какие-то казуистики с фейр-плей и прочими вещами, оформили так, что его только сейчас выкупили. И по контракту сделали так, что его не выкупить не было никаких шансов. Он вышел на поле, значит все, ты должен за него платить», — сказал Червиченко «СЭ».

Контракт с 25-летним люксембуржцем рассчитан до конца июня 2026 года.

Мартинс был арендован «Спартаком» в феврале 2022 года. За это время он провел 14 матчей, в которых забил гол и сделал три результативные передачи.