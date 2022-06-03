«Фенербахче» не планирует подписывать Дзюбу в летнее трансферное окно

Турецкий «Фенербахче» не ведет переговоров с нападающим Артемом Дзюбой, утверждает Metaratings.ru.

Турецкий клуб раннее рассматривал возможность подписания россиянина, но отказался от данной идеи. Главная цель на позицию нападающего для «Фенербахче» — Венсан Абубакар, который сейчас выступает за «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

Завершившийся сезон стал последним для Дзюбы в качестве нападающего «Зенита». Стороны решили не продолжать сотрудничество, футболист получил право бесплатно перейти в любой другой клуб.

22 мая Дзюба объявил об уходе из «Зенита». Он выступал за клуб с июля 2015 года. За семь лет в составе питерского клуба нападающий провел 249 матчей, забил 108 голов и сделал 71 результативную передачу.