На «Ростов Арене» произвели реновацию газона за 1,6 миллиона рублей

На «Ростов Арене» завершился проект по реновации футбольного поля, сообщает официальный портал правительства Ростовской области. Восстановительные работы начались около месяца назад, после матча 22-го тура чемпионата России-2019/20 «Ростов» — «Локомотив» (1:3) и обошлись местным властям в 1,6 миллиона рублей.

— Обновление поля — это запланированная процедура, по истечении 2-3 лет гибридные поля нуждаются в реновации, — сказал заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов. — Необходимость реновации газона стала очевидна при приемке стадиона «Ростов Арена» в государственную собственность Ростовской области в декабре 2019 года. В настоящее время газон полностью соответствует и требуемым игровым характеристикам, и необходимым визуальным параметрам. Мы с нетерпением ждем возобновления футбольного сезона.

Отмечается, что изначально на реновацию должно было быть потрачено 3 миллиона рублей, но в итоге средства удалось сэкономить в связи изменением планов по уходу за газоном, поскольку чемпионат России был приостановлен из-за коронавируса.