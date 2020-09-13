«На Песчаной сегодня будет еще тише, чем обычно». «Спартак» отреагировал на закрытие гостевого сектора на дерби

ЦСКА проинформировал, что болельщики «Спартака» не смогут попасть на гостевой сектор на матч 7-го тура Тинькофф РПЛ. Twitter красно-белых отреагировал на эту новость едким комментарием.

Жаль, что без наших болельщиков на Песчаной сегодня будет ещё тише, чем обычно ?#ЦСКАСпартак pic.twitter.com/7FMBOMVd4V — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) September 13, 2020

Матч ЦСКА — «Спартак» начнется в 19.00 по московскому времени.