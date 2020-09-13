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«На Песчаной сегодня будет еще тише, чем обычно». «Спартак» отреагировал на закрытие гостевого сектора на дерби

15:39
Игроки «Спартака» на стадионе ЦСКА. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Игроки «Спартака» на стадионе ЦСКА. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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ЦСКА проинформировал, что болельщики «Спартака» не смогут попасть на гостевой сектор на матч 7-го тура Тинькофф РПЛ. Twitter красно-белых отреагировал на эту новость едким комментарием.

Матч ЦСКА — «Спартак» начнется в 19.00 по московскому времени.

ЦСКА — Спартак

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 7-й тур. ЦСКА — «Спартак» и другие матчи




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