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Сегодня, 16:04

На OLIMPBET Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА продано более 35 тысяч билетов

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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«Ак Барс Арена».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В службе коммуникаций РФС рассказали «СЭ» о ходе продажи билетов на матч за OLIMPBET Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА.

«На данный момент продано более 35 тысяч билетов на OLIMPBET Суперкубок России.
Билеты поступают в продажу частями для борьбы с перекупщиками и продаются только на сайте официального билетного оператора РФС — Кассир.ру. Информация о поступлении в продажу новых партий билетов сразу появляется в официальном Telegram-канале OLIMPBET Суперкубка России», — сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

Суперкубок России пройдет в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» 15 июля. В матче сыграют победитель чемпионата («Зенит») и обладатель Кубка страны (ЦСКА). Начало встречи запланировано на 17.00 по московскому времени.

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 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
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 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
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 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
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 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
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10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
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