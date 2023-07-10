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Смородская уверена, что без Малкома «Зенит» все равно будет доминировать в РПЛ

Алина Савинова
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о том, что вингер «Зенита» Малком может перейти в один из клубов чемпионата Саудовской Аравии.

— Если «Зенит» не продаст Малкома, может быть повторение истории с Венделом: капризы, желание уехать?

— Это обычно знает тренер и руководство клуба, потому что они знают игрока как личность. А я не знаю Вендела как личность. Кто у меня будет капризничать, я знала, — приводит «РБ Спорт» слова Смородской.

— Как вы думаете, без Малкома «Зенит» уже не будет доминировать в РПЛ?

— Все равно будет. У него очень хороший состав.

— Все-таки Малком — лидер «Зенита». В прошлом сезоне он много забивал и отдавал.

— Да, очень важный игрок. Мне кажется, что они его не продадут. Дело не в сумме, а в игре.

10 июля агент Тимур Гурцкая сообщил, что Малком может перейти в команду из Саудовской Аравии. По информации источника, петербуржцам предложили 50 миллионов евро за бразильца.

Малком играет за «Зенит» с 2019 года. В прошедшем сезоне 26-летний футболист провел в РПЛ 27 матчей, отметился 23 голами и 9 результативными передачами.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ol-ga-smorodskaya-bez-malkoma-zenit-vse-ravno-budet-dominirovat-v-rpl/
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Ольга Смородская
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