Рианчо считает, что Санчесу будет тяжело адаптироваться в РПЛ
Испанский тренер Рауль Рианчо прокомментировал возможный переход защитника «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса в «Спартак».
«Санчес — это хороший игрок, но сложно сказать, окажется ли он удачным трансфером для «Спартака». Все зависит от адаптации в новой стране, лиге. Мне кажется, ему будет тяжело», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».
Ранее агент Санчеса сообщил «СЭ», что «Спартак» сделал предложение «Тоттенхэму» о покупке игрока.
27-летний колумбиец с 2017 года выступает за «Тоттенхэм». В сезоне-2022/23 он провел 24 матча во всех турнирах.
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|0
|0
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|0
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13
|Пари НН
|0
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|0
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|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
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