«Динамо» — «Химки»: махачкалинцы ведут 3:0 после первого тайма

Махачкалинское «Динамо» с крупным счетом обыгрывает «Химки» после первого тайма матча 23-го тура чемпионата России — 3:0.

В первой половине игры по голу забили Эгаш Касинтура, Мохаммад Хоссейннежад и Гамид Агаларов, который реализовал пенальти.

На 19-й минуте защитник махачкалинцев Ян Дапо получил травму. Вместо него на поле вышел Сослан Кагермазов.

Игра проходит на «Анжи Арене» в Каспийске.