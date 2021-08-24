Пуцко: «В мое время в «Спартаке» о Зареме ничего слышно не было»

Защитник «Ахмата» Александр Пуцко в интервью «Известиям» высказал свое мнение по поводу происходящего в родном «Спартаке».

— Следите за событиями в родном «Спартаке», войнами бывших руководителей в Telegram, которые буквально недавно закончились?

— Да, слежу. Сейчас вроде успокоилось все это. Посмотрим, как они на футбольном поле будут играть.

— На ваш взгляд, все это влияет на состояние игроков во время нахождения на поле?

— Честно говоря, на футболистов, думаю, не влияет. По себе сужу: на меня не влияло бы. Задача у футболистов — выходить и играть. А что там в Telegram пишут, не важно. Но это у нынешних игроков «Спартака» надо спрашивать, влияет на них происходящее или нет.

— О влиянии жены Леонида Федуна Заремы Салиховой на происходящие в «Спартаке» процессы публично стало известно только год назад, но, согласно ее высказываниям, она уже десять лет плотно следила за командой, посещала матчи. В ваше время ее влияние на клуб ощущалось?

— Нет, это давно было. Тогда о Зареме ничего слышно не было.