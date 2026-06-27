«Ботафого» хочет перенести матчи «Братского Кубка» с ЦСКА и «Динамо»

Спортивный директор «Ботафого» Лео Коэльо объяснил «СЭ» отказ клуба от участия в «Братском Кубке».

«К сожалению, это правда, что мы не сможем поехать. Главная причина — проблемы с расписанием. Мы не ожидали, что наша федерация запланирует некоторые матчи. Мы очень хотели попасть на этот турнир, и все еще обсуждаем возможности переноса. Это, безусловно, контрактное обязательство. И, конечно, у нас сейчас споры по поводу контроля над клубом...

Для нас, футбольного отдела, перенос матчей был бы самым лучшим вариантом! Мы правда были очень воодушевлены этой идеей. Все было запланировано и игроки были готовы к выезду. Теперь приходится все пересматривать. Мы пока просто набрасываем идеи. Вероятно, перенесем на наш перерыв между сезонами. Свободного времени у нас, к сожалению, не так много», — сказал Коэльо «СЭ».

ЦСКА должен был сыграть против «Ботафого» 4 июля, «Динамо» — 10 июля. Бразильский клуб собирался провести летний сбор в Москве.